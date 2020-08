2 min

Eibelshausen: Verkehrszählung für den Kreisel

"Hessen Mobil" will mit einer Ampel den Unfallpunkt am Abzweig von der B253 nach Eibelshausen entschärfen. Vor Ort befürchtet man dadurch Staus und will lieber einen Kreisel.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg