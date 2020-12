Eibelshausens Ortskern soll lebendig werden

Aufwertung: Dort, wo jetzt schon eine kleine Treppe in der Ufermauer ist, soll eine breite Treppe einen Zugang zur Dietzhölze schaffen. Zusätzliche im Bach platzierte Trittsteine könnten es ermöglichen, dass man bei niedrigem Wasserstand sogar auf die andere Seite des Bachs laufen könnte. Foto: Frank Rademacher

Innehalten: An der ehemaligen Bushaltestelle sollen nach den Vorstellungen von Planer Rudolf Kaufmann Hochbeete und Bänke Passanten zum Verweilen einladen. Foto: Frank Rademacher

Die Ufermauer an der Südseite der Dietzhölze weist in Eibelshausen an mehreren Stellen Schadstellen auf. Foto: Frank Rademacher