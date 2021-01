Ein Bildergruß aus Eschenburg

"Schneefall am Abend": Das Januar-Bild im Eschenburg-Kalender 2021 stammt von Susanne Hartmann. Foto: Susanne Hartmann

ESCHENBURG - Der Eschenburg-Kalender 2021 ist zu haben. Den "Gruß aus Eschenburg" hat Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) zunächst zu 14 Altenheimen gebracht. Jetzt sammelt die Gemeinde Bestellungen für den Nachschub. Der Kalender im Quer-Format DIN A 4 kostet zehn Euro.

Wegen der Corona-Pandemie sei es allerdings nicht möglich, einfach ein Ansichtsexemplar im Rathaus auszulegen, damit jeder den Kalender einmal in die Hand nehmen und durchblättern könne, sagt Konrad. Deshalb seien alle Kalenderbilder unter www.gemeinde-eschenburg.de/kalender2021 im Internet zu finden.

Auf der Seite der Gemeinde und über die Eschenburg-App gibt es weitere Informationen und Fotos. Bestellungen nimmt die Gemeindeverwaltung per E-Mail an buergermeister@eschenburg.de an.

Für den Fotowettbewerb "Gruß aus Eschenburg" waren 144 Zusendungen mit 306 Fotos im Rathaus eingegangen. Außer den 13 Bildern für den Kalender werden aber noch viele Fotos öffentlich auftauchen, verspricht der Bürgermeister - etwa bei Ausstellungen im Rathaus in Eibelshausen, wenn es die Corona-Lage wieder zulasse.

Nach "querem" Jahr Kalender im Querformat

"Das Jahr war so ,quer', da haben wir uns beim Kalender für Querformat entschieden", sagt Bürgermeister Konrad. "Wir wollen aber im Laufe des Jahres 2021, in dem die Gemeinde Eschenburg 50 Jahre alt wird, auch wieder zeigen dürfen: Es geht aufwärts."