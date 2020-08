Ein neuer Dorfplatz für Wissenbach kostet 217.500 Euro

Soll für einen Dorfplatz weichen: Wissenbachs altes Rathaus. Inklusive dessen Abriss und Bau eines neuen Multifunktionsgebäudes liegt die Kalkulation bei 217 500 Euro. Archivfoto: Christoph Weber

Eschenburg-Wissenbach (cw). Keine billige Angelegenheit wird die Umgestaltung des Bereichs rund um das alte Wissenbacher Rathaus zu einem Dorfplatz. Die Kosten liegen laut einer Berechnung bei insgesamt 217 500 Euro. Diesen Betrag nannte Reiner Müller, Betriebsleiter der Gemeindewerke, bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mittwoch.

Der Gemeinde liegt ein Angebot über 61 000 Euro für den Abriss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes vor, das später zum "Haus des Sports" wurde. Bei diesem Betrag darf es keine unvorhersehbare Arbeiten geben. Weitere 8000 Euro sind für die Entfernung der früheren Feuerwehrgarage eingeplant.

Der Ortsbeirat von Wissenbach wünscht sich, ähnlich wie auf dem Marktplatz in Eibelshausen und dem Festplatz in Eiershausen ein Multifunktionsgebäude. Dieses kann nicht anstelle der Garagen errichtet werden. Für dieses Haus, in dem beispielsweise für Veranstaltungen nötige Utensilien aufbewahrt werden können und in dem Toiletten geplant sind, wurden 90 000 Euro veranschlagt.

Zuschüsse sind nur für die Ladestationen zu erwarten

Dazu kommen 30 000 Euro für die Gestaltung des Parkplatzes mit elf Stellflächen, 8500 Euro für Ladestellen für E-Fahrzeuge sowie jeweils 10 000 Euro für 200 Quadratmeter Grünfläche und das Freiflächenmobiliar. Bis auf die Ladestationen, so Bürgermeister Götz Konrad (parteilos), könne nicht mit Zuschüssen gerechnet werden.