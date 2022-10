Einbruch in Schule und DGH: 8000 Euro Schaden in Hirzenhain

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Einbruch in die Herbert-Hoover-Schule und das DGH in Hirzenhain. Zwischen Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 7.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Gebäuden. In der Schule brachen sie Türen und Schränke auf und ließen aus einem Büro einen Tresor mit Bargeld in unbekannter Höhe mitgehen. Außerdem fielen den Ganoven Siegel und Kundenkarten in die Hände. Im Dorfgemeinschaftshaus brachen die Diebe die Eingangstür auf, um auch in der Versammlungsstätte nach Wertgegenständen zu suchen. Wie die Polizei mitteilte, machten sie dort aber keine Beute.

Den Sachschaden beziffern die Beamten auf mindestens 8000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771-90-70.