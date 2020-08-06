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Donnerstag, 06.08.2020 - 16:52
2 min

Eine der letzten Freileitungen Eschenburgs verschwindet

Die EAM investiert zwischen dem Umspannwerk in Eibelshausen und Simmersbach rund 300.000 Euro in ein neues Erdkabel. Das bietet auch für die Simmersbacher Vorteile.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ab in die Erde: Markus Hief (l.) und René Zedlitz (r.) von der EAM mit Bürgermeister Götz Konrad an der Baustelle in Simmersbach, wo das Kabel unter dem Gehweg der K 7 verlegt wird. Foto: Frank Rademacher

Ab in die Erde: Markus Hief (l.) und René Zedlitz (r.) von der EAM mit Bürgermeister Götz Konrad an der Baustelle in Simmersbach, wo das Kabel unter dem Gehweg der K 7 verlegt wird. Foto: Frank Rademacher

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