Donnerstag,
06.08.2020 - 16:52
2 min
Eine der letzten Freileitungen Eschenburgs verschwindet
Die EAM investiert zwischen dem Umspannwerk in Eibelshausen und Simmersbach rund 300.000 Euro in ein neues Erdkabel. Das bietet auch für die Simmersbacher Vorteile.
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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