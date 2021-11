"Energiewende ist als Erstes was für die eigenen vier Wände"

Nach einem Jahr Pause zurück: Die Energiemesse in Wissenbachs Mehrzweckhalle beginnt am Samstag. Foto: Gemeinde Eschenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-WISSENBACH - Mit mehr Platz und als Präsenzveranstaltung findet die zehnte Energie-Messe in Eschenburg statt. Mehr als 25 Akteuren bieten bei der "kleinen Messe der großen Möglichkeiten" am Samstag und Sonntag, 6./7. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wissenbachs Forsthausstraße 22 Tipps und Tricks zum Sanieren und Sparen.

Mit Infoständen, Vorträgen und Interviews liefert die Beratungsbörse wieder Lösungen für den Hausgebrauch. Handwerker sind auch bei der "EM 2021" in Eschenburg rar, aber dafür kommt ein Europameister für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Vom "Balkonkraftwerk" und über "Steckersolar" reden Fotovoltaik-Profis. Über die nächsten Schritte der Energie-GmbH im Lahn-Dill-Bergland und Bürgerbeteiligung in der Genossenschaft berichtet ein Vortrag, auch er im großen Saal. Überhaupt findet diesmal alles dort oder vor der Halle statt. Das Corona-Konzept setzt auf Anstand und "Maske bis zum Platz".

Elektroautos und ein Infomobil sind auch dabei

Das blaue Infomobil von Buderus und Elektroautos stehen vor der Halle. Was beim Neubau zu beachten ist und was beim Sanieren, verraten Energieberater, etwa von der Verbraucherzentrale. Über Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme berät eine heimische Bank. Ansprechpartner für dezentrale Energieversorgung sind die EAM und Herborns Stadtwerke.

Fotovoltaik für große und kleine Flächen, Fensterspezialisten und Schlüsselfertig-Bau dürfen ebenso nicht fehlen wie Lahn-Dill-Kreis und Gemeinde Eschenburg, die 2006 diese Beratungsbörse gestartet und seitdem 180 Vorträge, Exkursionen, Ausstellungen, Aktionen und Energiesprechstunden veranstaltet hat.

Mit der Landesenergieagentur LEA hat Eschenburg eine neue Aktion vereinbart: Die "Aufsuchende Energieberatung" bietet nach Ostern 2022 Besuche und Beratung für jedes Haus in der Gemeinde.

"Die Energiewende ist als Erstes was für die eigenen vier Wände", sagt Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos).