Erfolg für Gabriel

Englisch-Ass: Jasper Gabriel von der Eschenburger Holderbergschule belegt bei der "Big Challenge" in seinem Jahrgang landesweit den fünften, bundesweit den 47. Platz. Foto: Holderbergschule

Eschenburg (red). Jasper Gabriel von der Klasse 7G2 der Holderbergschule hat bei der "Big Challenge" in seinem Jahrgang landesweit den fünften Platz belegt, bundesweit stand er auf Rang 47 und wurde außerdem Schulsieger. Der internationale Wettbewerb im Fach Englisch wurde in diesem Jahr online durchgeführt. Im Bereich "Marathon" hatten insgsamt 44 Gymnasiasten aus vier Jahrgangsstufen teilgenommen. In der Kategorie "Sprinter" nahmen sechs Schüler der 5R1 teil. Hier belegte Nina Ivan (5R1) landesweit den 58. Platz. Weitere erfolgreiche Teilnehmer: Julius Dobener (5G1), Mia Leuckel (5G1), Leonie Hain (6G2), Jana Langfort (8G2) und Lukas Hofheinz (8G2).