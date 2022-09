5 min

Eschenburg: Für Anlieger teure Straßenbeiträge abschaffen?

Der Heuchelheimer Willi Heß spricht in Hirzenhain von einem "Betrug an den Bürgern". Doch nicht alles, was er kritisiert, hält eine Überprüfung der Fakten stand.

Von Frank Rademacher Redakteur Dillenburg