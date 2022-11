Eschenburg rechnet im Haushalt mit einem Doppelplus

Auf dem dem linken Teil des Geländes der Holzverarbeitung Theis soll der neue Simmersbacher Feuerwehrstützpunkt entstehen. An die Halle muss ein Anbau erfolgen, das übrige Firmengelände soll nach Abriss zu Bauplätzen umfunktioniert werden. Im Haushalt sind 600.000 Euro für das Projekt eingestellt worden. (© Christoph Weber)

Eschenburg - Die Gemeinde Eschenburg schwimmt zwar nicht in Geld, doch sowohl der Nachtragshaushalt 2022 als auch der Haushaltsentwurf 2023 schließen mit positiven Zahlen ab. Das macht es im nächsten Sitzungsblock den politischen Ausschüssen sicherlich ein wenig leichter, die geplanten und zum Teil im Bauprogramm 2023 aufgelisteten Ausgaben zu beschließen.

Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) betitelte seine Einbringungsrede zum Haushalt 2023 mit „zielorientierte Zusammenarbeit“, streifte in seiner sechsseitigen Vorlage diverse Bereiche des Haushalts. Kürzer fielen am Donnerstag bei der Gemeindevertretersitzung im Bürgerhaus die Worte des Rathauschefs zum Nachtragshaushalt aus.

Nachtragshaushalt

Dass die Erträge auf 20,955 Millionen Euro steigen und damit 1,1 Millionen Euro höher als die Aufwendungen sind (ursprünglich war mit einem Fehlbedarf von 125.000 Euro gerechnet worden), liegt in erster Linie an einer um 1,85 Millionen Euro höherer Gewerbesteuereinnahme, bei der auf der Einnahmenseite 6,15 Millionen Euro verbucht werden. Dazu kommt eine um 30.000 Euro höhere Grundsteuer. Mehr Einnahmen bedeuten zumeist mehr Ausgaben. Gewerbesteuer- und Heimatumlagesteigen in Eschenburg um 287.500 Euro.

Steuersätze Die Grundsteuern A und B bleiben bei 400 Prozentpunkten, die Gewerbesteuer bei 380 Prozentpunkten. Diese Steuersätze gelten seit 2015.

Die Verpflichtungsermächtigung für die Feuerwehrfahrzeuge wird auf Basis des Ausschreibungsergebnisses von 300.000 auf 385.000 Euro erhöht. Dies Mehrkosten werden durch einen höheren Erlös durch den Holzverkauf (von 200.000 auf 330.000 Euro) mehr als ausgeglichen. Das Plus resultiert in großen Teilen aus den zur Verkehrssicherheit gefällten Laubbäumen entlang der Bundesstraße zwischen Wissenbach und Eibelshausen. Dass man einen Baum nur einmal verkaufen kann, zeigt sich im Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden 1.121.338 Euro erwirtschaftet, für das kommende Jahr werden 150.000 Euro kalkuliert.

Dass sich die Blitzer wie in Wissenbach lohnen, zeigt sich daran, dass die Bußgelder um 30.000 auf 230.000 Euro erhöht wurden. Gespart werden können 21.000 Euro für die Bauleitplanung des Simmersbacher Feuerwehrhauses, weil man im Ortsteil das bereits beplante Firmengelände Theis kaufen will.

Haushalt 2023

Auch wenn im Entwurf konservativ nur mit einer Gewerbesteuereinnahme von fünf Millionen Euro gerechnet wird, soll der Haushalt bei 20,934 Millionen Euro Erträgen und 20,635 Millionen Euro Aufwendungen positiv abschließen. Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung erhöhen sich von 3.607.400 auf 4.417.000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt 2023 bei 6,19 Millionen Euro. Die Kreisumlage steigt von 7,71 auf 8,57 Millionen Euro, die Kommune muss über vier Millionen Euro für Personal zahlen, dazu kommen Gewerbesteuer (461.000) und Heimatumlage (285.000). Es ist ein Kredit in Höhe von einer Million Euro geplant.

Die Gemeinde will im kommenden Jahr etwas mehr als 2,3 Millionen Euro investieren. Der hohe Gesamtbetrag an sogenannten Verpflichtungsermächtigungen 2023 von 4,45 Millionen Euro resultiert aus den Überlegungen, die gut vier Millionen Euro teure Kita Neue Mitte nach dem Bau zu erwerben.

Für den Grunderwerb der Firma Theis in Simmersbach für die örtliche Feuerwehr sind 515.000 Euro eingeplant. Dazu kommen 85.000 Euro Haushaltsreste, sodass sich in der Summe 600.000 Euro ergeben. Genauso teuer wird der Wissenbacher Dorfplatz, wobei hier jeweils 70.000 Euro aus 2021 und 2022 einfließen.