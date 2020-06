Eschenburger Ausschuss lehnt Nachfolgemitarbeiter im Bauhof ab

Eschenburgs Gemeindevorstand möchte einen neuen Mitarbeiter für den Bauhof einstellen, am liebsten einen Elektrotechniker. Ein Patt in der Abstimmung im Haupt- und Finanzausschuss zu diesem Punkt lässt den Wunsch nun zunächst unerfüllt. Symbolfoto: Coloures-pic/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Eschenburg-Eibelshausen (cw). Auch wenn die Gemeinde Eschenburg im Gegensatz zur Nachbarkommune Dietzhölztal nach derzeitigem Stand nicht mit einer Haushaltssperre auf fehlende Einnahmen reagieren muss, spielte das liebe Geld bei der Diskussion um einen Arbeitsplatz im Bauhof bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch im Eibelshäuser Bürgerhaus eine wichtige Rolle. Eine vom Gemeindevorstand empfohlene Aufhebung der Stellenbesetzungssperre wurde mit zwei Ja-, zwei Neinstimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.

Ins Rollen gebracht hatt die Diskussion Christdemokrat Jürgen Krüll, der eine Vakanzzeit in den Raum stellte. Büroleiter Rainer Deutsch sieht die Notwendigkeit, die Nachfolge für einen zum Jahreswechsel in Rente gehenden Mitarbeiter frühzeitig zu regeln, um den neuen einarbeiten zu können.

Bürgermeister Götz Konrad spricht von "Harakiri"

Dieser solle bevorzugt wieder ein Elektrotechniker sein, auch wenn der aktuelle Mitarbeiter nicht ausschließlich in diesem Bereich eingesetzt würde. Der Bauhof sei dünn besetzt, sonst blieben Arbeiten liegen. "Ich kann nicht an zwei Stellen gleichzeitig mähen", beschrieb Deutsch die Situation.

Krüll schlug vor: "Wir lassen das mal ein halbes Jahr so und sehen, was dann ist." Diesen Vorschlag kommentierte Bürgermeister Götz Konrad mit "Harakiri". Paul Cyris (SPD), der in Vertretung von Rolf Dietrich (CDU) den Ausschussvorsitz hatte, fragte Krüll daraufhin: "Zweifelst du an, dass er gebraucht wird?" "Das habe ich so nicht gesagt", entgegnete Krüll, der sich aber gegen einen Automatismus in den Stellennachbesetzungen aussprach.

Mit der Pattsituation in der Abstimmung ist die Neubesetzung der Stelle damit zunächst einmal vom Tisch.