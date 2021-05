Eschenburger Ausschüsse nehmen die Arbeit auf

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus in Eibelshausen kommen von Dienstag an die Ausschüsse der Eschenburger Gemeindevertretung zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen.

Den Auftakt macht der Kultur- und Sozialausschuss, der sich zudem mit der Weiterentwicklung des Netzwerks Jugend und den Kindertagesstätten beschäftigt. Dabei geht es um die Bedarfsplanung und die Gebühren während der Coronapandemie.

Am Mittwoch stehen beim Bau- und Umweltausschuss noch einmal das gescheiterte Neubaugebiet "Nussbaum" in Eiershausen, der dort angedachte Neubau einer Kindertagesstätte, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Simmersbach und die Ausweisung neuer Wohnbaugrundstücke in allen Ortsteilen auf der Tagesordnung. Zudem beschäftigt sich das Gremium mit dem aktuellen Entwurf für eine Planungsvereinbarung zwischen Hessen Mobil und den betroffenen Kommunen zur Planung der Ortsumgehungen Wissenbach und Frohnhausen.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschäftigt sich dann am Donnerstag mit verschiedenen Personalentscheidungen, die für die Verwaltung zu treffen sind.