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Montag, 01.06.2020 - 16:00
2 min

Eschenburger Holderbergschule bekommt eine Aula

Für kleinere Konzerte oder Konferenzen musste die Holderbergschule in Eibelshausen bislang in die Schulturnhalle ausweichen. Den Bau einer Aula lässt sich der Kreis einiges kosten.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Das Kellergeschoss der neuen Aula an der Holderbergschule in Eibelshausen steht schon. Foto: Frank Rademacher

Das Kellergeschoss der neuen Aula an der Holderbergschule in Eibelshausen steht schon. Foto: Frank Rademacher

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Eschenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Eschenburg Eibelshausen
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