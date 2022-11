Eschenburger Naturfotograf bringt neuen Kalender raus

Ungewöhnliche Begegnung: In der Oberlausitz hat Uwe Schäfer im Bild festgehalten, wie ein Wolf auf Wasservögel trifft. (© Uwe Schäfer)

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Ein neuer Naturkalender von Uwe Schäfer ist da. Er heißt "Impressions 2023".

Das Titelbild ist im August dieses Jahres entstanden. Schäfer beschreibt es so: "Ich konnte zum ersten Mal in der Oberlausitz einen Wolf in freier Wildbahn fotografieren. Kurz vor Sonnenaufgang färbte sich der Himmel rot und spiegelte sich im Wasser. Kraniche, Graureiher, Silberreiher und Schwarzstörche standen schon im Teich, um zu fischen. Dann erschien ein Wolf aus dem Schilf und betrat die ohnehin schon wunderbare Szenerie."

So habe jedes Bild im Kalender eine Geschichte. Erhältlich ist er bei Uwe Schäfer, Nassauer Straße 9, in Eibelshausen, in der Buchhandlung Kreck in Ewersbach oder per E-Mail-Bestellung an foto-uwe@t-online.de.

Der Erlös soll dem Freizeitheim "De Helle" der Freien evangelischen Gemeinde Eibelshausen in Holland zugutekommen.