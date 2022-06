Eschenburger Regionalmuseum zeigt Speisen der armen Leute

Küchengeschichte(n): Das Regionalmuseum Eschenburg zeigt ab Sonntag die Sonderausstellung "Einfach - aber gut. Was früher in unseren Dörfern gekocht wurde". Foto: Winfried Krüger

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Wiesengemüse, Eierkäs' und Matz: Wer diese und andere einst in der Region alltäglichen Gerichte probieren möchte, der muss zumindest an einem der kommenden vier Sonntag ins Regionalmuseum Eschenburg in Eibelshausen gehen. Denn dort ist ab Sonntag, 12. Juni, die Sonderausstellung "Einfach - aber gut. Was früher in unseren Dörfern gekocht wurde" zu sehen - und dann auch zu essen.

Präsentiert wird die Produktion und Zubereitung von Nahrungsmitteln, die Haltbarmachung und die Vorratshaltung von Lebensmitteln. Haushaltsgeräte vom Fleischwolf, Borstenabzieher und Einkochapparat über Dosenverschlussmaschinen, Butterfässer und Zentrifugen bis hin zu Backeszubehör, alten Kochbüchern, Geschirr und Sammeltellern runden die Ausstellung ab. Eine Fotodokumentation zeigt die Arbeit im Dorfbackes und große Texttafeln informieren über die Verfügbarkeit der Nahrungsmittel in früheren Jahrzehnten.

Die Lebensbedingungen der Dorfbewohner zwischen Westerwald und Dietzhölze waren bis in die 1950er-Jahre durch harte körperliche Arbeit und eine überwiegend auf Selbstversorgung beruhende Lebensmittelversorgung geprägt.

Schau ist bis zum 3. Juli immer sonntags geöffnet

Hinzu kam, dass die Männer als Bergleute, Hüttenarbeiter oder Handwerker arbeiten mussten, da die Landwirtschaft ausnahmslos im Nebenerwerb betrieben wurde. So war die Küche einfach und wenig abwechslungsreich, denn die Böden erbrachten nur mäßige Erträge.

Die Schau "Einfach - aber gut. Was früher in den Dörfern gekocht wurde" ist vom 12. Juni bis zum 3. Juli jeweils sonntags zwischen 14 und 17 Uhr im Heimatmuseum, Marktstraße 1, zu sehen.