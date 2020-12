2 min

Eschenburgs neuer Vize-Bürgermeister heißt Jürgen Krüll

Der Christdemokrat wurde am Donnerstag in der Mehrzweckhalle seines Heimatortes Wissenbach von Hans-Otto Hermann "per Ellbogen" verpflichtet und von seinem "Chef" Götz Konrad ernannt.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg