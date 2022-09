Fachkräftemangel: Roboter serviert Essen in Herborn

Mathias Dietrich erteilt in seiner "Bauernstube" in Wissenbach dem Lieferroboter einen Auftrag. Fotos: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG/HERBORN - "So wie es aussieht, habe ich mich leider verlaufen. Bitte informieren Sie einen Mitarbeiter." Die nette Frauenstimme ertönt aus einem kleinen Lautsprecher und der gehört zur jüngsten Verstärkung in der Wissenbacher "Bauernstube". "BellaBot" heißt die Servicekraft, die Mathias Dietrich für das Hotel-Restaurant "eingestellt" hat - und die sich offensichtlich zu helfen weiß, wenn sie mal die Orientierung verloren hat.

Lesen Sie auch: Hohe Preise machen dem Eiscafé in Ehringshausen zu schaffen

Auch wenn "BellaBot" eine Frauenstimme hat, ist er ein "er", nämlich ein sogenannter Lieferroboter, den das Unternehmen Pudu im chinesischen Shenzhen produziert. Der Roboter ist fast 1,30 Meter groß und bringt 59 Kilogramm auf die Waage. Dafür kann er ganz schön viel tragen, nämlich bis zu 40 Kilogramm.

Fotos Mathias Dietrich erteilt in seiner "Bauernstube" in Wissenbach dem Lieferroboter einen Auftrag. Fotos: Frank Rademacher Lieferroboter "BellaBot" bedient die Gäste und kommuniziert mit ihnen, wenn auch nur einseitig. Foto: Frank Rademacher Im Herborner "Kaisergarten" hat Lieferroboter "BellaBot" gerade ein kleines Päckchen zu Gästen an den Tisch gebracht. Foto: Frank Rademacher Freut sich über seinen neuen "Mitarbeiter": Mathias Dietrich, Inhaber der Wissenbacher "Bauernstube". Foto: Frank Rademacher 4

"Der schafft 25 Suppen in einem Gang", findet Mathias Dietrich nur lobende Worte für seinen Neuzugang. Dafür müsse eine ausgebildete Fachkraft mindestens vier Mal zwischen Küche und den Gästen hin und her laufen. Kennengelernt hat er den "Neuen" gewissermaßen bei der Konkurrenz im Herborner Restaurant "Kaisergarten". Aihong Hu, die Chefin des chinesischen Hotel-Restaurants hat ihren Roboter schon seit November des vergangenen Jahres im Einsatz und ist gleichfalls sehr zufrieden mit ihm: "Der arbeitet auch schneller und schafft neun Teller auf einmal", verrät sie.

Der Grund, jetzt auch im Service auf eine maschinelle Unterstützung zu setzen, war in Wissenbach und Herborn der gleiche: Fachpersonal ist derzeit kaum zu bekommen. "Während Corona haben wir so gut wie kein Personal verloren, zuletzt aber schon", berichtet Dietrich. "Und jetzt finden wir praktisch keine neuen Mitarbeiter, obwohl die Bezahlung und die Bedingungen im Schichtdienst besser geworden sind", erklärt Dietrich, der die "Bauernstube" von seinem Vater übernommen hat.

"Der arbeitet auch schneller und schafft neun Teller auf einmal."

Aihong Hu, Inhaberin des Herborner Hotel-Restaurants "Kaisergarten"

Aihong Hu nennt noch einen zweiten Grund für die Anschaffung. Da es bei den strengeren Pandemie-Beschränkungen darum gegangen sei, die Kontakte zu reduzieren, sei der Roboter ein Teil der Lösung gewesen.

"Am Samstag und Sonntag habe ich jeweils 17 Stunden geplockert, damit es läuft", beschreibt Mathias Dietrich eine Konsequenz der zum Teil prekären Personalsituation. Er habe sich Gedanken gemacht, "wie können wir den Betrieb aufrecht erhalten? Was ist, wenn überhaupt niemand mehr da ist?"

Und weil der Roboter niemandem den Job wegnehme, ist die Maschine eine Investition wie die Poliermaschine, die in seinem Restaurant seit Kurzem die Arbeit erleichtert.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Und wie funktioniert die Arbeit des kleinen Chinesen? Damit der sich im Restaurant auskennt, muss zunächst die komplette Fläche im Programm hinterlegt werden. Dazu kommen in der Decke des Restaurants Markierungen, die der Roboter über eine Kamera erfasst und ihm so Orientierung geben.

Im Betrieb werden die Aufträge über eine Bedienoberfläche eingegeben. Gewichtssensoren unter jeder der vier Tablettebenen signalisieren dem Roboter, ob die Gäste ihre Bestellung schon entgegengenommen haben. 60 Sekunden haben die dafür Zeit, danach kehrt der Rotober wieder zurück.

Der Roboter ist an manchen Tagen unsere letzte Rettung.

Mathias Dietrich, Inhaber der "Bauernstube" in Wissenbach

Mathias Dietrich hat für seine neue Servicekraft extra neue Biergläser und Krüge sowie andere Teller angeschafft, die auf den Tablettebenen Platz finden.

Da habe er sich ja ein schönes neues Spielzeug angeschafft, sei er schon von einem Gast angesprochen worden. Rund 20 000 Euro - so viel kostet der Roboter - würde Dietrich aber nicht für ein Spielzeug ausgeben. "Der ist an manchen Tagen unsere letzte Rettung", erklärt der Gastwirt und Hotelier den ganz ernsten Hintergrund.

Die Kundschaft reagiere durchweg positiv auf den Lieferroboter, der im "Kaisergarten" vor allem bei Kindern richtig gut ankommt. Was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass er nicht nur das Essen an den Tisch bringt und das Geschirr bis in die Spülküche fährt, sondern auch schon mal ein Geburtstagsständchen bringt.

Auf 450 Euro beliefen sich die monatlichen Kosten, berichtet Dietrich - soviel wie ein 450-Euro-Jobber. "Der macht aber nur zwei Schichten", sagt Dietrich, während der Roboter jeden Tag eingesetzt werden kann. Etwa zehn Stunden halte der Akku, erklärt Aihong Hu im "Kaisergarten". Dann müsse die Batterie neu geladen werden.

Den Weg zur Ladestation findet der Roboter selbstredend auch, so wie er Hindernisse auf seinen Wegen durchs Restaurant sicher erkennt und dann höflich auf sich aufmerksam macht.