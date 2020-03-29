Lokales

Eschenburg

mehr aus Eschenburg
plus
Sonntag, 29.03.2020 - 18:00
4 min

Fast 20 Soldaten sterben in Eibelshausen

Herborn und Dillenburg sind von den Amerikanern kampflos eingenommen worden. Auch in Eibelshausen scheint das am 29. März 1945 nicht anders zu sein, doch der Schein trügt.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit vor 75 Jahren den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv

Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit vor 75 Jahren den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+EKAwnTIhLaIlMl1SnJWyoUAbLKImMJ4hCP9vCvORMKVtF3WcMJptnKA0VUMypzkipzIhYvORLKZtnKA0VTS1L2ttMTIhVTEyqKEmL2uyovOHpaIjpTIhVTgfLKVfVTEcMFOcovOxMJ4tLzIcMTIhVSEuM2IhVUc1qz9lVTS1MvOcnUWypvOToUIwnUDtqz9lVTEyovOuoaYQiTAeMJ5xMJ4tDJ1ypzyeLJ5ypz4tnJ4tF29fo25hMJ4tMUIlL2ttEJyvMJkmnTS1p2IhVTqyrz9aMJ4tq2SlMJ4hVRuyqKEyYPOuoFNlBF4tGpBxpabtZGx0AFjtE3YQiT5xo25hMKWmqTSaYPOcp3Dtqz9hVTybozIhVT5cL2u0plOgMJulVUc1VUAynTIhYPOuoUZtoJ9lM2IhplO1oFN3VSIbpvOxnJHtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMJ4tH29fMTS0MJ4tqz9hVRIcMKWmnTS1p2IhVTuypvOcoaZtET9lMvOynJ5lj7kwn2IhYt==
I2IcoPOcovORnJkfMJ5vqKWaVTIcozHtDaYQiTAeMFQQiTWypvOxnJHtETyyqUcbj7MfrzHtM2ImpUWyozq0VUqipzEyovOcp3DfVT3QiUAmMJ4tp2yyVTS1MvOcnUWyoFOKMJptnJ5mVREcMKE6nZB2oUc0LJjtMJyhMJ4tIJ13MJptj7kvMKVtGzShrzIhLzSwnPO1ozDtEJyypaAbLKImMJ4toJSwnTIhYvOWovOSnJWyoUAbLKImMJ4tLzyyqTI0VUAcL2ttnJuhMJ4tLJWypvOxMKVtM2kynJAbMFOOozWfnJAeVUqcMFO6qKMipvOcovOVMKWvo3WhVUIhMPORnJkfMJ5vqKWaBvQQaTWypzSfoPObj6EhM2IhVUqynpBsMFOHj7kwnTIlVTyhVTEyovOTMJ5mqTIlov4tG2uhMFOuqJLtMJyhMJ4tI2yxMKWmqTShMPO6qFO0pzIzMzIhYPOjLKAmnJIlMJ4tp2yyVTEyovOCpaDtqJ5xVUYQiTAeMJ4tq2IcqTIlVUMipvOcovOFnJAbqUIhMlOGnJ1gMKWmLzSwnPjtLKIzVTEyoFOKMJptnJ5mVRucoaEypzkuozDh
DJWypvOxMKVtEaWcMJEyovO0pfB8M3DhVRSfplOxnJImMKVtMKWmqTHtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFOYo252o2xtMTSmVREipzLtq2yyMTIlVUMypzkup3AyovObLKDfVTgynUW0VTIcozHtI2Ibpz1uL2u0p2IcozuynKDtqz9hVRI3MKWmLzSwnPOuqKZtraIlj7kwnlOhLJAbVRIcLzIfp2uuqKAyovO1ozDtozygoKDtMTIhVR9lqPOaMKqcp3Aypz1uj59yovOeLJ1jMzkiplO3nJIxMKVtMJyhYt==
Fotos
Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit vor 75 Jahren den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv

Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit vor 75 Jahren den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv

An einer alten Scheunenwand ist noch zu sehen, wo am 29. März 1945 ein Granatsplitter seine Spuren hinterlassen hat. Foto: Frank Rademacher

An einer alten Scheunenwand ist noch zu sehen, wo am 29. März 1945 ein Granatsplitter seine Spuren hinterlassen hat. Foto: Frank Rademacher

2
VxEcMFO3MJaQa2IhVRMunT5yovO2MKWmL2u3LJ5xMJ4tLJ4tMTIhVRwQcUImMKWhVUIhMPOxMKVtG3W0p2qlqKOjMJ5fMJy0MKVtoTyyj58tp2ywnPO3nJIxMKVtp2IbMJ4vYPOho3EcMKW0VSAwnUImqTIlVSqcoTuyoT0tGzSmp2S1MKVtnJ4tp2IcovOHLJqyLaIwnP4tVfBpLzIlLJkfVUAwnTkypUO0MJ4tp2yyVSOuoacypzoQcUImqTHtLJ4tH3ElLpBsMJ5epzI1raIhM2IhYvOGqTIfoUEyovOUMKAwnZB8qUcyVTS1MvOGqUWuj59yozglMKI6qJ5aMJ4tLKIzVvjtLzIlnJAbqTI0VTIlVUqynKEypv4=
IJ0tMTyyVT5uL2ulj7kwn2IhMTIhVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVSElqKOjMJ4traHtLzIbnJ5xMKWhYPOmpUWyozqyovOmnJHtLKIwnPOxLKZtIzyuMUIeqPOuoFOSnJIlp2wQcUImMKVtI2IaYvOAnKDtMUWynFODLJ56MKWhVUAcozDtMTyyVSqynUWgLJAbqP1Go2kxLKEyovOuozqypfB8L2g0YPOxLKW1oaEypvOuqJAbVTIcovOmL2u3MKWypvOHnJqypvjtMTIlVTSgVR9lqUAuqKAaLJ5aVTyhVSWcL2u0qJ5aVSqcp3AyozWuL2ttnJ4tH3EyoTk1ozptM2IbqP4tIz9hVTucMKVtnTS0VTIlVTEcMFOZLJ5xp3ElLpBsMFOhLJAbVREcoTkyozW1pzptqJ5xVTEcMFOGqUWuj59yVT5uL2ttEJyypaAbLKImMJ4tqJ50MKVtF29hqUWioTkyYt==
ETyyVRIcLzIfp2wQcUImMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTyhqTIlpUWyqTyypaDtMTyyVRkuM2HtpzywnUEcMlO1ozDtqzIloZBxp3A0VUc1VTqlo8BsMJ4tITIcoTIhVTEuplORo3WzYvORMKVtDaIhn2IlVTygVRuuozptnTyhqTIlVTEyoFOPqJEypaImYIqypzftqJ5xVTEypvOKLJkxVZB8LzIlVTEyoFORo21vLJAbqTSfVUAcozDtnJulVSccMJjh
DIE SERIE

Unsere Serie beleuchtet in Schlaglichtern bedeutende Kriegsereignisse in der heimischen Region. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine interaktive Karte finden Sie auf mittelhessen.de.

Bislang sind erschienen:

Teil 1: Der Absturz des jungen Piloten Hans Juranek

Teil 2: Niederscheld versinkt in Schutt und Asche

Teil 3: Das Leid der Zwangsarbeiter

Teil 4: Das geheimnisvolle silberne Armband

Teil 5: US-Jagdbomber kracht in den Burger Kirchberg

Teil 6: Bomben auf Breitscheid und Gusternhain

Teil 7: Angriffe auf Haiger an drei Tagen

Teil 8: Der verweigerte Mordauftrag von Roth

Teil 9: Sechshelden und Rodenbach im Visier

Teil 10: Der verweigerte Mordauftrag von Roth

Teil 11: Der verweigerte Mordauftrag von Roth

Teil 12: Der verweigerte Mordauftrag von Roth

Teil 13: Der verweigerte Mordauftrag von Roth

Teil 14: Ein sinnloses letztes Gefecht

ETShovOzo2kaqPOxLKZtIz9lp3OcMJj6VPWOoUZtq2ylVT5iL2ttqz9lVTEyoFOVLKImVTS1MvOxMKVtE2Smp2Htp3EuozEyovjtj7kvMKWuoTjtq2SlMJ4tH29fMTS0MJ4tnJ4tITSlozShrfB8M2IhVTS1MvOxMJ4tH3ElLpBsMJ4fVTguoJIhVUMiovOGnJ1gMKWmLzSwnPObMKVtraqynFOXMJIjplOgnKDtnzHtraqynFOOoJxgH29fMTS0MJ4tnJ4tMTyyVRWunT5bo2MmqUWuj59yVTqyMzSbpzIhYvOIoaAypzHtH29fMTS0MJ4tp3OlLJ5aMJ4tpTmQgaE6oTywnPO6qKVtH2IcqTHtqJ5xVUAwnT9mp2IhVTS1MvOxLKZtMKWmqTHtEzSbpacyqJpfVUAiMTSmplOxnJHtFJ5mLKAmMJ4tnTIlLKImM2ImL2ufMKIxMKW0VUq1pzEyovVfVTuynpBsqPOyplOcovOxMJ4tEKWcoz5ypaIhM2IhVUMiovOSpzywnPODMzIcMzIlYPOynJ5yoFOuozEypzIhVScynKE6MKIaMJ4h
ETIlVRWyp2S0raIhMlOxMKZtraqynKEyovOXMJIjplOaMJkcozq0VTEypvOFj7kwn3c1MlOhLJAbVSAcoJ1ypaAvLJAbVUIhMPOuoUZtq2IhnJptp3QQcUEypvOuqJAbVTIcovOOqJMeoZBxpaIhM3AzoTyyM2IlVTWyp2Abo3AmMJ4tq2ylMPjtnKA0VTEuplOeo21gMJ5xMFOUMJMyL2u0VUOlLJg0nKAwnPO1ozS1p3qynJAboTywnP4=
JaIhj6EwnUA0VUYQiTAeqPO2o24tEJyypaAbLKImMJ4tn29goJIhMPOynJ4tq2IcqTIlMKVtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMKVtIzIlLzShMPO2o3VhVREypvOaMKYQcUDtLJWypvOmL2uhMJkfVUc1oFOGqTyfoUA0LJ5xYPO3MJyfVTEypvODLJ56MKVtLJ4tMTIlVSAjnKE6MFOxMKVtF29fo25hMFO2o20tMTI1qUAwnTIhVSEcM2IlYIOuoacypvOaMKElo2MzMJ4tq2ylMP4tDKIwnPOxnJHtLzIcMTIhVT5uL2uzo2kaMJ5xMJ4tHTShrzIlVTiQgz5hMJ4tMTyyVTEyqKEmL2uyovOGo2kxLKEyovOho2AbVUcypaA0j7MlMJ4fVTEuoz4trzyynUDtp2ywnPOxnJHtDzImLKE6qJ5aVTEyplOHnJqypaZtraIlj7kwnl4tDJWypvOuqJAbVUAcMFOeo21gqPOhnJAbqPO3MJy0YPOcnUWyoFODLJ56MKVtM2IbqPOiMzMyozWupvOxMKVtH3OlnKDtLKImYt==
DJ1ypzyeLJ5ypvOypz9vMKWhVQkvpvNiCxuuqKZtqJ0tFTS1plO6qKYQiTAe
FzI0raDtq2ylMPOxLKZtET9lMvOhnJAbqPOhqKVtqz9gVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVRgioaMinFOuqJLtMTIlVRIcMKWmnZBxqKAypvOQnTS1p3AyMFOvMKAwnT9mp2IhYPOmo25xMKWhVTS1L2ttqz9hVTEypvOIHl1OpaEcoTkypzyyVUIhqTIlVRWyp2AbqKAmVTqyoz9goJIhYvOKLKVtMTSmVREipzLtqz9hVTEyovOYpzyyM3Azo2kaMJ4tLzymoTShMlO3MJy0M2IbMJ5xVUMypaAwnT9hqPOaMJWfnJIvMJ4fVZBxozEypaDtp2ywnPOxLKZtnzI0raDhVR1ynUWypzHtFZBxqKAypvO3MKWxMJ4tnJ4tDaWuozDtM2ImL2uip3AyovjtLJ5xMKWyVUAwnUqypvOvMKAwnZBxMTyaqP4tDzymVR1cqUEypz5uL2u0VTEuqJIlqPOxMKVtDzImL2u1p3ZtqJ5xVUAyqUc0VTEuoz4tLKIwnPOhqKVtMfB8pvOyqUquVUc3MJxtH3E1ozEyovOuqKZhVREuozSwnPOzo2kaqPOxMKVtFZBxqKAypzguoKOzVP0tMTyyVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVSAioTEuqTIhVTIlo2Wypz4tp28tFTS1plO1oFOVLKImVTEuplORo3WzVUc1pfB8L2fh
DJ0tGJ9lM2IhVTEyplOYLKWzpzIcqTSaplO6MJyaMJ4tp2ywnPOxnJHtM2ShrvOTo2kaMJ4tMTyyp2ImVTkyqUc0MJ4tp2Abq2IlMJ4tE2IzMJAbqUZtnJ0tLJk0MJ4tETyfoTglMJymBvNkAlOuoJIlnJguozymL2uyVSAioTEuqTIhVTuuLzIhVTybpvOZMJWyovOaMJkup3AyovjtraqynFOxMKI0p2AbMFjtMTyyVUAcL2ttraIhj6EwnUA0VUMypaA0MJAeqPObLKE0MJ4fVUqypzEyovOcoFOZLKIzMFOxMKZtITSaMKZtMKWmL2uip3Ayov4=
VxSfplOyplObMJkfVUq1pzEyYPOeo25hqTIhVUqcpvO1oaZtq2yyMTIlVTS1MvOxnJHtH3ElLpBsMFO3LJqyov4tI2yyVUAunPO1oaAypvORj7MlMzAbMJ4tLKImClOOoTkyoaEbLJkvMJ4tMTyyVRGQcTAbMKVtqJ5xVSsQcT5xMFOxqKWwnUAwnT9mp2IhYPOxnJHtEzIhp3EypvOeLKO1qUDfVTEcMFOCLzIloTIcqUIhM2IhVTEypvOVj6E1p2IlVUIhMPOxnJHtITIfMJMioz1up3EyVT1cqPOcnUWyovOZMJy0qJ5aMJ4toTSaMJ4tLKIzVTEyovOGqUWuj59yov4tETyyVUWuqJAbMJ5xMJ4tIUYQiT1gMKVtMTIlVTSvM2IvpzShoaEyovOVj6E1p2IlVvjtp2AbpzIcLaDtI2yfnTIfoFOBLKAmLKIypvOcovOmMJyhVSEuM2IvqJAbYt==
I2yyMTIlVTIcoz1uoPOgqKAmVTEcMFOPMKoQgzkeMKW1ozptnJulMJ4tHUWynKZtMfB8pvOxnJHtn3WcMJqypzymL2uyovOOqKAynJ5uozEypaAyqUc1ozqyovO6LJufMJ4hVSIhMPOyplOvoTIcLaDtozywnUDtLzIcVTEyovO6MKWmqZB2paEyovOVj6E1p2IlowbtVxEcMFOOoJymVUA1L2u0MJ4toaIhVTyhVTcyMTIgVRuuqKZtnzIxMKZtJzygoJIlVTSvVUIhMPOmqTSboTIhVTEuLzIcYPO3LKZtnJuhMJ4tM2IznJIfVvjtLzIlnJAbqTI0VR5up3AuqJIlVUIhMPOzj7kaqPObnJ56qGbtVx51ovOeLJ1yovOuqJAbVT5iL2ttMTyyVRS1p2mQcT5xMKVtqz9hVTEypvOVj7k0qTHtqJ5xVUOfj7khMTIlqTIhVUIhqTIlVTybpzIgVSAwnUI0rv4v
ETyyVR5uL2u3MJuyovOxMKZtE2IzMJAbqUZtnTSfqTIhVT5iL2ttMJyhnJqyVSEuM2HtLJ4fVUqcMFOuqJAbVRIlnJAbVSOzMJyzMKVtraHtLzIlnJAbqTIhVUqynpBsBvNvETyyVRSgMKWcn2ShMKVtoTyyj59yovOaLJ56MFOGqUWuj59yoaeQiTqyVUYQcUIgMJ4tqJ5xVUS1LKW0nJIlqTIhVUAcL2ttMT9lqPOynJ4hVSAcMFObLKImqTIhVTEipaDtq2yyVTEcMFOJLJ5xLJkyovO1ozDtq2IhovOmnJHtLJkfMKZtpzSgpT9hnJIlqPObLKE0MJ4fVUciM2IhVUAcMFO3nJIxMKVtLKImVUIhMPOfnJKQa2IhVUqiVTShMTIlplO3nJIxMKVtFZBxqKAypvOlj6E1oJIhYvV=
AmHtFzSbpzHtp3QQcUEypvOmnJ5xVTShVTIcozIlVSAwnTI1ozHtqJ50MKWbLJkvVTEypvOVLKIjqUA0pzUQa2Htoz9wnPOGpUIlMJ4tMTIlVRiQcT1jMzHtraHtMKWeMJ5hMJ4hVRShVT1ynUWypzIhVSA0MJkfMJ4tMzIboTIhVTEcMFOGL2ucMJMypaOfLKE0MJ4tqJ5xVTEupaIhqTIlVUAcozDtnJ0tFT9frvOZj7MwnTIlVUc1VTIln2IhozIhYPOxnJHtE3WuozS0p3OfnKE0MKVtnJ4tMTyyVSAwnTI1ozIhq2ShMPOaMKAwnTkuM2IhVTuuLzIhYt==
Eschenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Eschenburg Eibelshausen Region Ticker Ticker-mh weltkriegsserie-mh
Kommentare
nach oben