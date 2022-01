FeG-Pastor Martin Simon sagt Simmersbach adé

Martin (l.) und Anne Simon bedanken sich herzlich für ihre Zeit in Simmersbach. Foto: FeG Simmersbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - Für die Freie evangelische Gemeinde Simmersbach hieß es jetzt: Abschied nehmen. Sie sagte ihrem Pastor Martin Simon und seiner Frau Anne Lebewohl.

Simon hat eine Berufung in die Hinterlandgemeinden Achenbach und Kleingladenbach angenommen. Deshalb endet sein Dienst in Simmersbach nun nach achteinhalb Jahren.

Die Moderatoren der Abschiedsfeier präsentierten zunächst humorvolle Anekdoten und markante Wegpunkte aus den vergangenen Jahren. In Erinnerung blieben vor allem Martin Simons prägende Predigten, erklärten sie. Sein unverkrampfter Glaube sei oft in herzlichem Lachen zum Ausdruck gekommen. Seine Hoffnung und Vertrauen in schwierigen Situationen setze er vor allem ins Gebet.

Auch die Fachkenntnisse von Anne Simon bei heimischen Kräutern wurde gelobt. Häufig habe sie Kräuterwanderungen in der Umgebung angeboten, ihr Wissen geteilt und vielen mit ihren selbst hergestellten Tees oder Ölen geholfen.

Zusammen seien beide gute und unterstützende Seelsorger gewesen.

In seiner letzten Predigt in Simmersbach wählte Simon den Psalm 121 aus: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat." Kern seiner Botschaft war, stets Jesus im Blick zu behalten.

Geschenke und Erinnerungen

Anschließend gab es persönliche Dankesworte aus dem Leitungskreis der Gemeinde und vom After-Eight-Frauenbistro, das Anne Simon mit geleitet hatte. Die Gemeinde hatte zum Abschied viele persönliche Geschenke, Karten und Erinnerungen gesammelt, die den beiden in einer Geschenkekiste überreicht wurden. Ein Fotobuch mit den Familien der Gemeinde gab es als Erinnerung noch dazu. Der Leitungskreis schenkte dem nun ehemaligen Pastor mit einem Augenzwinkern außerdem noch ein neues Paar Clogs, da seine jetzigen Lieblingsschuhe "eher abgängig" seien. Martin und Anne Simon wurden mit einem Segensgebet aus Simmersbach verabschiedet. Sie dankten für ihre gute Zeit in der Gemeinde.

Die Vakanz des Pastoren-Postens wird nur kurz sein. Denn bereits Mitte Februar wird Pastor Lucas Lörz seinen Dienst in der FeG Simmersbach beginnen.