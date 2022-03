Freie evangelische Gemeinde Simmersbach hat eigenen Pastor

Einsegnung in Simmersbach (v.l.): Gemeindeleiter Burkhard Theiß mit Elea, Lucas, Linja, Dorothea und Jenna Lörz sowie seiner Amtskollegin Lelaina Faber. Foto: FeG Simmersbach

ESCHENBURG-SIMMERSBACH - Mit einem Einführungsgottesdienst hat die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Simmersbach ihren neuen Pastor Lucas Lörz willkommen geheißen. Damit berufe sie erstmals einen eigenen Pastor, heißt es in einer Mitteilung der FeG.

Bisher hatte sie diese Stelle mit den FeG Oberhörlen und Achenbach geteilt. Pastor Martin Simon, der sie innehatte, wechselte zum Jahresbeginn zur FeG Achenbach.

Zur Begrüßung gibt es

eine Eschenburg-Flagge

Der aus Karlsruhe stammende 32-jährige Lörz war zuletzt Jugendpastor in der FeG Kehl. Er kennt das obere Dietzhölztal aus seiner fünfjährigen Studienzeit an der Theologischen Hochschule Ewersbach. Sein Gemeindepraktikum hatte er in Eibelshausen absolviert. Mit seiner Ehefrau Dorothea und seinen drei Töchtern komme er nun gerne wieder in die Gegend zurück und freue sich auf das dörfliche Leben in Simmersbach.

In der Predigt sprach Ewersbachs Pastor Simon Birr über einen Text aus dem 2. Korintherbrief. Mit einem Segensgebet durch die Gemeindeleiter Lelaina Faber und Burkhard Theiß wurde Lucas Lörz in seinen Dienst eingeführt.

Danach folgten Gruß- und Segensworte, verbunden mit vielen guten Wünschen für den neuen Pastor und seine Familie. Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) hieß die Familie mit einer neuen Eschenburg-Flagge willkommen und überreichte zudem einem Schwimmbadgutschein.

Eberhard Hoppe, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, freute sich über die Teamverstärkung vor Ort. Als deren Kreisvorsteher begrüßte Gerd Krumm den neuen Pastor im Auftrag von 36 Gemeinden im Dill- und Westerwald-Gebiet. Zudem war eine Delegation aus Lörz' ehemaliger Gemeinde Kehl dabei. Sie bedankte sich für die vielen Segensspuren in ihrer Jugend- und Pfadfinderarbeit und beglückwünschte die Gemeinde zur Wahl des neuen Pastors.