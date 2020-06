Gemeinde Eschenburg bietet wieder Energiersprechstunde

Bietet einmal im Monat eine Energiesprechstunde im Eschenburger Rathaus an: Maurermeister Jürgen Kotz. Das Angebot in Anspruch zu nehmen, ist kostenlos. Foto: Gemeinde Eschenburg

Jetzt teilen:

Eschenburg-Eibelshausen (red). Zwar unter Corona-Bedingungen, aber sie findet statt: Am Montag, 22. Juni, gibt es ab 14 Uhr im Eschenburger Rathaus in Eibelshausen (Nassauer Straße 11) wieder eine Energiesprechstunde.

Maurermeister Jürgen Kotz ist als Energieberater und Regionalpartner der "Hessischen Energiesparaktion" vor Ort. Der Bad Endbacher gibt Tipps fürs Sparen und Sanieren.

Noch bis Montagmittag nimmt Andrea Wagner, Telefon 0 27 74-91 52 28, im Rathaus Anmeldungen an. Per E-Mail an die Adresse energie@eschenburg.de geht das bis dahin auch rund um die Uhr. Für die Gespräche sollten Interessenten jeweils eine Dreiviertelstunde einplanen.

Der Zutritt erfolgt durch den Haupteingang, wo alle Besucher ihre Personalien eintragen und die Hände desinfizieren können. Sie müssen eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen, können sie aber unter Abstandswahrung während der Beratung abnehmen.