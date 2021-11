Gemeinde sammelt nach Dachstuhlbrand Spenden

Symbolfoto: Gerhard Ledwinka

ESCHENBURG-EIERSHAUSEN - Nach dem Dachstuhlbrand am Samstagabend in Eiershausen ist das Ausmaß des Schadens noch nicht ersichtlich. Die Bewohner können auf jeden Fall derzeit nicht in ihre eigenen vier Wände zurückkehren. Die Gemeinde Eschenburg sammelt Spenden für die Betroffenen.

"An Leib und Leben ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen, auch entlaufene Haustiere sind wieder gefunden", heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Was an Hausrat in der betroffenen Wohnung in der Schwarzbachstraße noch zu gebrauchen sei und was von dem durch den Löscheinsatz unbrauchbaren Inventar die Versicherung ersetze, könne niemand zum jetzigen Zeitpunkt ermessen.

Um Hilfe zu bündeln, nimmt die Gemeinde Spenden an für die Betroffenen. Bei Überweisungen auf eines der Konten der Gemeinde ist dafür der Verwendungszweck "Spende Brand Eiershausen" zu notieren. Die Bankverbindung kann im Rathaus unter Telefon 0 27 74-91 50 oder per E-Mail an info@eschenburg.de erfragt werden.