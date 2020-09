Grüße aus Eschenburg bis 1. Oktober einsenden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Eschenburg (red). Noch bis zum 1. Oktober läuft der Fotowettbewerb "Gruß aus Eschenburg". Es bleiben also nur noch wenige Tage, um Bilder einzureichen.

Ziel ist es, wieder einen Foto-Kalender zu erstellen, der vor allem bei den Altenheim-Besuchen vor Weihnachten stets ein willkommenes Geschenk war. Wichtig ist, dass Teilnehmer ein möglichst aktuelles eigenes Foto in digitaler Form liefern. Die Fotodatei sollte groß genug sein, um daraus auch Vergrößerungen im Format 50 x 70 zu erstellen.

Alle Einsender erklären sich bei ihrer Teilnahme damit einverstanden, dass die Aufnahmen später im Kalender, in einer Ausstellung und auch in Publikationen der Gemeinde Eschenburg erscheinen können. Wer mitmachen möchte, sickt sein Foto per E-Mail an die Adresse buergermeister@eschenburg.de.

Der Gewinner erhält einen Gutschein über 100 Euro für das Freizeitbad "Panoramablick". Der Zweitplatzierte bekommt ein Ticket über 50 Euro. Und der Drittplatzierte kann für 25 Euro baden gehen. Unter der Adresse www.eschenburg.de/fotowettbewerb2020 hat die Gemeinde im Internet einen ersten Bilderbogen gestartet.