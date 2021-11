Gutscheine und Eis für gutes Lesen

Finale vor der Rialto-Brücke: Mit Buchgutscheinen, Schwimmbadkarten und Eis klingt die Aktion "Ich bin eine Leseratte aus". Selina Schneider von der Sparkasse (v.l.), Bürgermeister Götz Konrad und Sabine Pfeifer von der Gemeindemediathek gratulieren den Besten. Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - "Ich bin eine Leseratte" hieß das Projekt der Hessischen Leseförderung. Teilgenommen hat erstmals die Gemeindemediathek Eschenburg - als einzige Bücherei im Lahn-Dill-Kreis. Die größten "Leseratten" haben nun Bücher, Gutscheine und eine große Portion Eis erhalten.

Sabine Pfeifer von der Gemeinde Eschenburg hatte das von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützte Leseprojekt vorbereitet. Kinder zwischen acht und zwölf Jahre konnten während der Sommerferien aus sechs Büchern auswählen, in denen es vor allem um Freundschaft, Familie und spannende Herausforderungen ging.

In der Bücherei einkaufen

und im Hallenbad planschen

Um am Ende bei der Verlosung und beim Abschluss teilnehmen zu können, mussten die Mädchen und Jungen mindestens ein Buch lesen und Fragen dazu beantworten. Weil ein Abschlussfest unter Corona-Bedingungen noch schwerer auszurichten war als der kleine Wettbewerb, fand das Finale in der Eisdiele "Venezia" in Eibelshausen statt. Dabei erhielten die "Leseratten" neben der Portion Eis Gutscheine für die Bücherei Kreck und fürs Freizeitbad "Panoramablick".

Bürgermeister Götz Konrad dankte der Sparkassen-Kulturstiftung für diese Premiere und machte darauf aufmerksam, dass die Gemeindemediathek Eschenburg dem IMeNS-Verbund des Lahn-Dill-Kreises angehört. Deshalb können Schüler dort Medien kostenlos ausleihen und sich E-Books über die "Hessen-Onleihe" zum Lesen herunterladen.