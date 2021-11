Hans-Peter Arnold ist Ehrenvorsitzender

Ehrungen beim Männergesangverein Hirzenhain (v.l.): Thomas Eckl, Armin Deusing und Ulrich Holighaus. Foto: MGV Hirzenhain

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Hans-Peter Arnold ist auf der Mitgliederversammlung des Männergesangvereins (MGV) Hirzenhain zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Vorsitzender Armin Christ erinnert sich an den Oberschelder, der in jungen Jahren nach Hirzenhain kam und dort auch gleich in den Gesangverein eintrat. Im MGV engagierte sich Arnold und begleitete zahlreiche Ämter, zuletzt 18 Jahre lang das Amt des Vorsitzenden. Er habe den Verein zusammengehalten, so Christ. Mitte der 1990er Jahre schied der damalige Chorleiter aus. Ihm folgte die junge Martina Bachtig. Der damalige Vorsitzende Dieter Höflein und seine Delegation vereinbarten mit ihr einige Chorproben zum beiderseitigen kennenlernen. Armin Christ dankte Bachtig für die in den Jahren danach erreichten Erfolge, die überaus gute Zusammenarbeit mit dem Chor und insgesamt für nunmehr 25 Jahre Chorleitung in Hirzenhain.

Ehrungen: Armin Deusing und Rolf Christmann sind 60 Jahre und Manfred Müller 50 Jahre passives Mitglied. Auf 50 Jahre aktives Singen blickt Ulrich Holighaus zurück und Thomas Eckl auf 40 Jahre.