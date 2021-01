Heimische Wintersportgebiete bleiben zugänglich

Schnee, so weit das Auge reicht: Da ist es nicht verwunderlich, dass weithin bekannte Wintersportanlagen wie die am Höllkopf die Menschen anziehen. Foto: Christiane Franz

DRIEDORF/ESCHENBURG/WETZLAR - Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und die Bürgermeister des Lahn-Dill-Kreises wollen die heimischen Wintersportgebiete nicht sperren. Sie appellieren aber an die Bürger, diese Gebiete nicht zu überrennen. Darüber hinaus rufen sie in einer gemeinsamen Presseerklärung dazu auf, die bekannten Corona-Regeln einzuhalten.

"Wir möchten niemandem das Schlittenfahren verbieten, aber auch im Freien sollten die Menschen sich an die AHA-Regeln halten und vor allem den Abstand wahren", so Landrat Wolfgang Schuster. In der ersten Januarwoche war die örtliche Polizei zu zwei Einsätzen wegen überfüllter Parkplätze ausgerückt. Der große Andrang hatte zur Folge, dass Autos in der Nähe dieser Parkplätze verkehrsgefährdend am Straßenrand abgestellt worden waren.

Bürgermeister hoffen, dass die Lage überschaubar bleibt

Gerade die Gemeinden mit Skihängen wie Eschenburg und Driedorf seien betroffen - auch wenn diese geschlossen bleiben und Skilifte nicht in Betrieb sind. "Wir hoffen, dass die Lage überschaubar bleibt, und appellieren an die Eigenverantwortung der Bürger, die kommende Schneesaison nicht zu überreizen", sagen die Bürgermeister Carsten Braun (Driedorf/CDU) und Götz Konrad (Eschenburg/parteilos) und schließen sich der Aufforderung des Landrates an.

Bei einem Betretungsverbot für die Wintergebiete im Kreis bestehe die Gefahr, dass Besucher höher gelegene Nachbarregionen ansteuern würden und es dort zu Überfüllungen von Skipisten, Rodelhängen und auch Parkplätzen kommen würde.