Montag,
27.07.2020 - 16:59
1 min
Hinter Eschenburg-Roth ist ab 4. August dicht
Die Kreisstraße wird ab dem Ortsausgang in Richtung Bundesstraße für eine knappe halbe Million saniert. Der Abschnitt ist rund 1400 Meter lang.
Schmale Strecke: Fast eineinhalb Kilometer lang ist der Weg von der Bundesstraße B 253 bis zum Ortseingang des Eschenburger Ortsteils Roth. Der Lahn-Dill-Kreis investiert knapp eine halbe Million Euro für die Sanierung dieses Abschnitts. Foto: Christoph Weber
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