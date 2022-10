Hirzenhainer Ortsdurchfahrt am Samstag wieder frei

Am südlichen Ortseingang endete die für den Lahn-Dill-Kreis 415.000 Euro teure Sanierung am Abzweig zur Faulchenstraße. Archivfoto: Christoph Weber

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Die Sanierung der Kreisstraße 30 in der Ortsdurchfahrt von Hirzenhain (Hirzenhainer Straße) ist abgeschlossen. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung sollen die letzten Restarbeiten am Freitag, 21. Oktober, abgeschlossen werden, sodass die Vollsperrung der K30 im Laufe des Samstags, 22. Oktober, wieder aufgehoben werden kann. Seit Anfang August hatte der Lahn-Dill-Kreis unter der Bauleitung von Hessen Mobil die Fahrbahn erneuert, dabei Risse und Aufbrüche in der Straße entfernt. Die Arbeiten waren in mehrere Bauabschnitte unterteilt.