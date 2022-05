Hirzenhainer Segelflieger heben nach Winterpause wieder ab

Auf in die Lüfte: Hirzenhains Segelflieger erobern wieder den Himmel. Foto: Sissi Schneider

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Die Hirzenhainer Segelflieger haben ihre Winterpause beendet und ihren Sonderlandeplatz für die Saison präpariert. Im April mussten die Piloten hie und da sogar gegen Schneeschauer und schlechte Sicht kämpfen, doch sie unternahmen dennoch erste Starts und Checkflüge zur Erhaltung der Lizenz. Der Flugbetrieb direkt an der Landesstraße 4043 findet samstags ab 13 Uhr sowie sonn- und feiertags jeweils ab 9.30 Uhr statt. Interessenten sind gerne gesehen - sei es, um sich den Flugbetrieb, die Flugzeuge rund um den Platz anzuschauen, sich selbst einmal als Gast in die Lüfte zu erheben oder sich über die Möglichkeit einer Segelflugausbildung zu informieren. Parallel zum Flugbetrieb wird nicht nur das Fliegerfest über Pfingsten, 3. bis 5. Juni, vorbereitet, sondern auch der 100. Vereinsgeburtstag geplant, den der SFC "Hihai" Hirzenhain in 2023 feiert.