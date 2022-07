Hirzenhainer Segelflieger werden 100 Jahre

50 Jahre im Segelflieger-Club Hirzenhain (v.l.): Dafür erhält Manfred Biel von Andreas Holighaus und der Vorsitzenden Sissi Schneider eine Auszeichnung und ein Geschenk. Foto: Segelflieger-Club Hirzenhain

ESCHENBURG-HIRZENHAIN - Der Segelflieger-Club (SFC) Hirzenhain ist gewachsen. Das hat Vorsitzende Sissi Schneider während der Mitgliederversammlung gesagt.

Bilanz: Die Segelflug-Piloten gingen im Vorjahr 1220 Mal in die Luft mit einer Gesamtflugzeit von 531 Stunden. In diesem Jahr haben drei neue Flugschüler mit der Ausbildung begonnen. Der SFC hat zudem im Februar einen neuen Schulungs-Doppelsitzer erhalten. Die Modellflugabteilung hatte Ende September 2021 ein abgespecktes Segeltreffen auf dem Flugplatz organisiert. Für die Jugendlichen gab es im vergangenen Jahr ein Kanufahren auf der Lahn, einen Lasertag und ein Freizeitlager am Flugplatz. Paul Ole Borsdorf hat sich für die Mannschafts-Weltmeisterschaft in der Klasse "F3J" in der Slowakei qualifiziert.

Ehrungen: 25 Jahre im Verein sind Klaus Arhelger, Stam Oliver Escobar, Robert Kratz, Manuel Schneider, Stefan Scherbaum und Mario Schneider. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Herbert Biel, Manfred Biel und Norbert Sommer geehrt und sogar seit 70 Jahren ist Kurt Baum dabei. Zu Ehrenmitgliedern wurden Bernd Franz, Rolf Schmidt und Klaus Rein ernannt.

Wahlen: Die Mitglieder bestätigten Sissi Schneider als Vorsitzende. Karl Heinz Müller ist Kassenwart.

50 Junior-Piloten

fliegen um die Wette

Ausblick: Für das 100-jährige Bestehen des Vereins im kommenden Jahr treffen sich verschiedene Arbeitsgruppen regelmäßig, um das Fest vorzubereiten. Anfang Dezember soll bereits ein Jubiläumsbuch veröffentlicht werden.

Neues Ehrenmitglied (v.l.): Klaus Rein freut sich über die Auszeichnung und ein Geschenk durch Andreas Holighaus und die SFC-Vorsitzende Sissi Schneider. Foto: Segelflieger-Club Hirzenhain

Vom 30. Juli bis 6. August 2023 findet ein Segelflugwettbewerb der Junioren mit 50 Piloten auf dem Flugplatz statt. Am 8./9. Oktober ist ein Wochenende mit einem Schulgleiter SG38 auf dem Flugplatz geplant.