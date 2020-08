Hirzenhains Segelflieger wollen am Traditions-Hang starten

K 7 und K 8: Mit diesen beiden Maschinen planen Hirzenhains Segelflieger Starts am alten Hanggelände. Foto: Segelfliegerclub Hirzenhain

Eschenburg-Hirzenhain (red). In den 30er und 40er Jahren galt der Nord-West-Hang in Hirzenhain als "das Rekordgelände" im Segelflug in Deutschland. Viele Piloten lernten am Hang das Segelfliegen, absolvierten ihre Prüfungen und Bedingungen für Leistungsabzeichen.

Die letzten Segelflugstarts der Segelflieger Hirzenhain am Hang sind schon einige Jahre her, weil keine Einweisungsstarts im Doppelsitzer mehr erfolgen konnten, da das passende Segelflugzeug fehlte.

Fluglehrer haben die Landungen schon geübt

Weil der Verein nun wieder ein doppelsitziges Holzflugzeug besitzt, können diese Starts wieder stattfinden. Die beiden Fluglehrer Steffen Krause und Tim Schneider haben schon mal mit den Vereins-Oldtimerflugzeugen die Landungen am Nord-West Hang "geübt". Sie starteten auf dem Flugplatz Hirzenhain mit dem Doppelsitzer K 7 (Baujahr 1966) und flogen erst einmal einige Runden am Hang. Gelandet wurde auf dem Gelände vor der großen Flughalle. Steffen Krause startete auch mit einem einsitzigen Segelflugzeug vom Typ K 8 (Baujahr 1961). Ziel des Vereins ist es nun, wieder am Hang zu starten - mit der Winde oder per Gummiseil.