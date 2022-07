Hoher Schaden: Scheune und Dachstuhl in Eschenburg in Brand

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr steht die Scheune in der Eibelshäuser Hauptstraße in hellen Flammen. Foto: Jochen Pfeiffer

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Eschenburg-Eibelshausen im Lahn-Dill-Kreis eine Scheune abgebrannt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, griffen die Flammen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über. Eine Person musste wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 300 000 Euro, zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Dichter Qualm liegt in der Nacht über der niedergebrannten Scheune in der Eibelshäuser Hauptstraße. (Foto: Jochen Pfeiffer)

Um kurz vor 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit insgesamt 105 Kräften vor Ort, die Löscharbeiten dauerten bis 8.30 Uhr. Von der brennenden Scheune schlug das Feuer auf ein Wohnhaus über und setzten dessen Dachstuhl in Brand - Fenster sind geborsten, die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen und Kunststoffteile am Haus sind geschmolzen. Die dort wohnende achtköpfige Familie kam vorerst bei Nachbarn unter, das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr aktuell nicht bewohnbar.

In Eschenburg-Eibelshausen ist eine Scheune abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über (rechts). (Fotos: Rademacher)

Inzwischen ist die Hauptstraße im Eschenburger Ortsteil Eibelshausen, die während des Einsatzes komplett gesperrt war, wieder freigegeben.