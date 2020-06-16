Holderbergschüler im Einsatz für die Arnika

"Umwelthelden" im Einsatz: Die Jungen und Mädchen der Klasse 6 Re der Eschenburger Holderbergschule - hier Max und Tessa - setzen bei Eiershausen kleine Arnika-Pflanzen, die Teil des größer angelegten Arnika-Projekts der Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill sind. Foto: Katrin Weber
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