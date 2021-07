Honda-Quad in Hirzenhain-Bahnhof gestohlen

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-HIRZENHAIN-BAHNHOF - Ein unbekannter Dieb hat in Hirzenhain-Bahnhof ein Quad der Marke Honda gestohlen. Das vierrädrige Motorrad war seit dem 19. Juni auf einem Gartengrundstück in der Gemarkung "Königswiese" abgestellt, das über die Schelde-Lahn-Straße zu erreichen ist. Entdeckt wurde der Diebstahl am Samstag gegen 11 Uhr. An dem roten Quad vom Typ TRX 400 waren die Kennzeichen "DIL - CM 15" angebracht. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.