Kleine Runde: Schulleiterin Andrea Rink verabschiedet in der Mensa einen Teil der Klasse 10R2. Foto: Holderbergschule Eschenburg

Eschenburg-Eibelshausen (red). Unter Corona-Bedingungen fand an der Holderbergschule die Zeugnisübergabe an die Abschlussklassen in der Schulmensa statt. Die Abgänger wurden in Kleingruppen von Schulleiterin Andrea Rink, den Zweigleitern Robert Kroha und Jürgen Schalwat und ihren Klassenlehrern verabschiedet.

Jona-Matteo Werner (10G2) erreichte die Traumnote 1,0. André Nickel (10R3) erreichte einen Notendurchschnitt von 1,2. Kevin Herr (9H2) überzeugte mit einem Notendurchschnitt von 1,6.

Den Herausforderungen

des Lebens gewachsen

In ihrer Rede bedauerte die Andrea Rink, dass eine Verabschiedungsfeier in großem Rahmen nicht möglich war. Umso mehr lobte die Schulleiterin das disziplinierte Verhalten und die Leistungen der Abschlussklassen: "Ihr seid mit Abstand die Besten! Trotz Abstand, trotz Mund- und Nasenschutz habt ihr euren Abschluss so geschafft wie kein anderer Schülerjahrgang in der bundesdeutschen Geschichte vor euch. Darauf könnt ihr stolz sein!" Und sie betonte: "Wer das geschafft hat, ist auch anderen Herausforderungen des Lebens gewachsen." Einen besonderen Dank richtete sie an die Klassenlehrkräfte für deren pädagogische Begleitung. Ein weiterer Dank galt Denis Amend und Steffen Runzheimer für die musikalische Begleitung der Feier.Die Grußworte des Vorsitzenden des Schulelternbeirats wurden durch die Schulleiterin weitergeleitet. Alexander Köhler wünschte alles Gute für die "private, schulische und berufliche Zukunft" und wies darauf hin, dass "Kreativität, Beharrlichkeit, Mut und Standhaftigkeit" sowie Improvisationsfähigkeit notwendige Eigenschaften für das Bewältigen der zukünftigen Aufgaben seien. Die Ausbildung dieser Eigenschaften sei an der Holderbergschule sehr gut vermittelt worden.

Oliver Thielmann, Klassenlehrer der 10G2, hatte es sich nicht nehmen lassen, ein Lied für seine Klasse zu komponieren, vorab aufzuzeichnen und während der Zeugnisausgabe abzuspielen.

Karina Radünz (10R2) und Julia Wiegand (10R1) bedauerten sehr, dass sie mit ihren Klassen nicht nach London auf Abschlussfahrt fahren konnten. Auch kleinere Projekte wie die Mottowoche hatten nicht stattfinden können. Trotz der widrigen Umstände seien die Abschlussprüfungen jedoch gut ausgefallen, dank der konzentrierten Arbeit zu Hause und in Kleingruppen. Gelobt wurden die Schüler für ihr ausgeprägtes Sozialverhalten. "Auf euch konnte ich mich immer verlassen", so Karina Radünz. Stellvertretend für die Abschlusslehrkräfte sprach Julia Wiegand auch den Eltern ein großes Dankeschön für eine jederzeit freundliche und respektvolle Zusammenarbeit aus.