In Eibelshausen leuchtet die neue Ampel

Hier wird noch gebaut. Mittlerweile ist die Ampel an der B 253 in Betrieb. Archivfoto: Frank Rademacher

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Die neue Ampelanlage am B 253-Abzweig Eibelshausen ist am Mittwochnachmittag in Betrieb genommen worden. Die Entschärfung dieser Gefahrenstelle, die jüngst sogar zu einem tödlichen Unfall geführt hatte, kostete rund 120 000 Euro.

Diese Anlage widerspricht den Bemühungen einiger Eschenburger, die an dieser Stelle gerne einen Kreisverkehr gehabt hätten. Hierbei setzte sich die Gemeindevertretung in den vergangenen Wochen und Monaten ebenso gegen eine Ampelanlage ein, wie Eschenburger Bürger im Rahmen einer Unterschriftenaktion.

"Hessen-Mobil" favorisierte allerdings als zeitnahe Lösung eine Ampelanlage, was auch vom Kreis unterstützt wurde. Dies war bei verschiedenen Möglichkeiten aus Sicht der Behörden die Option, die schnell umgesetzt werden konnte.

In der Hauptrichtung ist Dauergrün

Sowohl der von Eibelshausen auf die Bundesstraße 253 links einbiegende Verkehr, der aus Wissenbach kommende Linksabbiegerverkehr in Richtung Eibelshausen als auch der auf der B 253 geradeausfahrende Verkehr werden nun mit der Ampel geregelt. Sowohl die Fahrzeuge, die aus Eibelshausen in Richtung Dillenburg auf die Bundesstraße rechts abbiegen, als auch die aus Richtung Biedenkopf kommenden Fahrzeuge, die rechts nach Eibelshausen fahren möchten, biegen weiterhin ohne Ampelsignalsteuerung ab.

Die neue Anlage wird durchgehend in Betrieb sein und durch moderne Steuerungstechnik mit voll verkehrsabhängigen Signalprogrammen geschaltet.

Somit erhält der Verkehr auf der B 253 in der Hauptrichtung Dauergrün, solange aus Richtung Eibelshausen kein Linksabbiegerverkehr kommt oder dorthin abbiegen möchte. Fahrzeugdetektoren in der Fahrbahn sowie Videodetektions-Kameras erkennen, an welcher Haltelinie ein Fahrzeug an der Ampel auf Grün wartet.