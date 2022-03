Instrumente für Talente nicht nur aus Eschenburg

Start mit Stiftung und Stifter-Familie (v.l.): Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad mit - per Video zugeschaltet - Mark Heinzel und Holderbergschulleiterin Andrea Rink. Foto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Mit Hilfe der "Stiftung für Eschenburg" und der Stifter-Familie Heinzel kann die Holderbergschule ihr Musik-Angebot erweitern - und junge Talente fördern.

Das Grundstockvermögen der Stiftung stammt aus einer Schenkung des 1902 in Eibelshausen geborenen Albert Heinzel von 1985. "Die Nachkommen des Stifters möchten die Region weiter unterstützen", sagt Alberts Enkel Mark Heinzel heute. Die Familie hat im Lauf von Generationen eine Sammlung guter Streichinstrumente erworben. Einige stellt die nun in Berlin lebende Familie jungen Menschen in der Region zur Verfügung.

"Der Wunsch, Geige oder Bratsche zu lernen, soll nicht daran scheitern, dass die Familie sich kein Instrument leisten kann", sagt Mark Heinzel. "Das war auch der Wunsch meines 2021 verstorbenen Vaters Günther Heinzel. Ihm ist die Sammlung, die insgesamt etwa 30 Instrumente umfasst, im Wesentlichen zu verdanken." Sie ist deshalb auch nach Günther Heinzel benannt. Zielregion ist mittelfristig die Region Lahn-Dill.

Schule ist zertifiziert für ihren musikalischen Schwerpunkt

In Zusammenarbeit mit der "Stiftung für Eschenburg" können Schüler auch der Holderbergschule in Eibelshausen Instrumente aus der Günther-Heinzel-Sammlung entleihen. Dadurch wird der musikalische Schwerpunkt der dafür zertifizierten Schule gestärkt. Sie fördert schon seit 2009 musikinteressierte Kinder und Jugendliche im Bereich Popmusik und Blasmusik. Das Ausleihen von Streichinstrumenten aus der Günther-Heinzel-Sammlung nebst dem neuen Angebot von Geigen- und Bratschen-Instrumentalunterricht mit Axel Lis komplettieren das Angebot der Holderbergschule. Geplant ist die Einbeziehung von Cello und Kontrabass als weitere Streichinstrumente. "Dadurch entsteht hier für Kinder und Jugendliche der Region ein musikalisches Zentrum", freut sich Andrea Rink, die Leiterin der Holderbergschule.

