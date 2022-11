Kovacevic übernimmt Pflegedienstleitung in Eibelshausen

Stephanie Kovacevic (© Kursana Eschenburg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Stephanie Kovacevic ist nun Pflegedienstleiterin im Kursana Domizil Eschenburg in Eibelshausen. Die 44-jährige Krankenschwester kann auf einen breiten Erfahrungsschatz in unterschiedlichen Bereichen der Pflege zurückgreifen.

Ob Operation, Leberpunktion oder das Ziehen von Drainagen - während ihrer Ausbildung und Arbeit im Krankenhaus hat Stephanie Kovacevic über den Tellerrand geschaut. Sie hat sich für unterschiedliche Fachbereiche interessiert, für Krankheitsbilder und mögliche Komplikationen. "Ich habe meine Nase überall reingesteckt", erzählt die heutige Pflegedienstleiterin. Wenn man die Hintergründe kenne, könne man vieles kombinieren und verstehen.

Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester beim DRK in Gießen wechselte Kovacevic in die Altenpflege. Damit folgte sie einem Berufswunsch, den sie schon als Kind hegte, als sie half, ihre Urgroßmutter zu pflegen. Viele Jahre arbeitete sie in einer Senioreneinrichtung im Lahn-Dill-Kreis und dann bei einem ambulanten Pflegedienst. Es folgte eine Anstellung im Krankenhaus, bevor sie 2017 in die Senioreneinrichtung zurückkehrte und dort die Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin absolvierte.