Kradfahrerin bei Unfall auf B253 bei Eschenburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschenburg hat sich ein Kradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. (Foto: Fritsch)

ESCHENBURG - Schwerer Verkehrsunfall am Ostersonntag an der Einmündung der B253 zur L3043: Eine 42-jährige Kradfahrerin aus Oberdieten hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Laut ersten Informationen der Polizei war ein 31-jähriger Simmersbacher gegen 18.15 Uhr in seinem blauen VW Passat aus Richtung Eiershausen auf der L3043 unterwegs und wollte von dort nach links auf die B253 in Richtung Eibelshausen einbiegen. Dabei nahm er der vorfahrtberechtigten, von links kommenden Kradfahrerin die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 31-Jährige Passat-Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für Stunden voll gesperrt und ein Gutachter mit der Klärung des Unfallherganges beauftragt.