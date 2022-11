Krippen aus aller Welt in Eibelshausen sehen

(© )

- Mit der Ausstellung "Wunderwelt der Krippen" können sich Besucher des Regionalmuseums Eschenburg vom 20. November bis 11. Dezember auf Weihnachten einstimmen. Überall auf der Erde, wo Christen die Menschwerdung Gottes feiern, findet sich der Brauch, in der Adventszeit in Kirchen und Häusern Krippen aufzustellen. Die "Geburt" der Weihnachtskrippen wird dem Heiligen Franziskus von Assisi zugesprochen. Mit lebenden Personen und Tieren stellte er in einer Waldhöhle 1223 die Weihnachtsgeschichte dar. Dort hielt er auch seine bekannte Weihnachtspredigt. Die Krippenkultur erlebte ihre Blütezeit im Barock. Das Geschehen um die Geburt Jesu wurde im Ensemble erweitert: Maria, Josef, Ochse, Esel und die Heiligen Drei Könige. In der Ausstellung im Heimatmuseum in Eibelshausen (Marktstraße 1) sind künstlerische Darstellungen aus Frankreich, Polen, Peru, Ungarn, Kanada, von den Philippinen und aus dem Erzgebirge zu sehen. Sie zeigen in ihrer Fülle der unterschiedlichen Materialien, Farbgebungen und Anmutungen ein Spiegelbild der Kulturen ihrer Herkunftsländer. Die Ausstellung ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Foto: Winfried Krüger