Kürbisfest steigt in Eiershausen

Groß, bunt, fleischig: Kürbisse stehen bei dem Fest in Eiershausen im Mittelpunkt. Foto: Winfried Krüger

Jetzt teilen:

Eschenburg-Eiershausen (red). "Pfundskerle mit viel Geschmack - von der Suppe zur Marmelade" heißt das Motto beim Kürbisfest am Sonntag, 25. September, in der Schulscheune in Eiershausen. Durch seine schmackhafte Sortenvielfalt erlebt der Kürbis seit geraumer Zeit eine Renaissance, nicht nur in der Naturkostküche, sondern auch in gehobenen Restaurants.

Auch das Regionalmuseum Eschenburg pflegt diese Kultur und lädt deshalb zwischen 14 und 17 Uhr dazu ein, eine ganze Palette von Kürbiskreationen in der Schulscheune in der Schwarzbachstraße 9 zu probieren. Das reicht vom Kuchen mit Kürbis über diverse Suppen bis hin zu verschiedenen Marmeladen.

Die Schulscheune als Schaudepot lädt darüber hinaus zu einem Rundgang ein. Zu sehen sind Bottichwaschmaschinen und andere Produkte der traditionsreichen Firma Holighaus. Bearbeitungsmaschinen der ehemaligen Autofabrik "Manderbach" in Wissenbach sind in der historischen Schmiede zu bestaunen. Außerdem gibt es eine Ski-, Schlitten- und Ofensammlung zu sehen.