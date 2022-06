Maimann zieht durch die Dörfer und rockt in Roth

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Nach zweijähriger Coronapause sind nun wieder Maimänner durch die Straßen gezogen: zum Beispiel in Eschenburg- Roth (links) und Weidelbach. In Roth folgt der grüne Geselle seinen fünf Pfingstbräuten. Das rechte Foto zeigt, wie der Weidelbacher Maimann Justin Pulverich eingebunden und für seinen Marsch durch das Dorf zurechtgemacht wird. Vermutlich stammt der Brauch schon aus der Keltenzeit. Maimann und Gefolge ziehen durch den Ort, um von den Bewohnern Eier einzusammeln, die später gebacken und gemeinsam verspeist werden. Der Umzug "auf dem Roth" stand ganz im Zeichen des Jugendclubs Roth, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Das grüne Blätterkleid trug Jannik Flach. Für den richtigen Tritt beim Marsch durch das Dorf sorgte die Musikkapelle "Niederklein" aus Stadtallendorf. Die Kappelle sorgte auch nach dem Umzug an der Schützhütte für Stimmung. Der "Maimann rockt" hieß es dann abends, als Hunderte Besucher "aufs Roth" zur Disco mit DJane Annika Lauber strömten. Schon am Samstagabend hatte der Jugendclub des Eschenburger Ortsteils mit Classic Rock der Wetzlarer Band "Mama Frimi" sein Jubiläumsfest mit Musik der 70-er eingeleitet. mtz/seb Fotos: Michael Reitz/Sebastian Pulverich