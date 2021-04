Mit 14 Jahren schon ganz alleine über den Wolken

Erster Alleinflug: Mia Krause im Schulungssegelflugzeug ASK 21. Foto: Segelfliegerclub Hirzenhain

HIRZENHAIN - Die Piloten des Segelfliegerclubs (SFC) Hirzenhain gleiten seit Ende März wieder durch die Lüfte. Und schon Anfang April hatte Mia Krause einen Grund zum Feiern: Die 14-Jährige absolvierte ihren ersten Freiflug und somit auch den ersten des SFC in der neuen Saison.

Die Fluglehrer des Vereins absolvieren ihre Starts nun auf dem neuen Schulungsdoppelsitzer ASK 21b, der seinen 25 Jahre alten Vorgänger ersetzt hat. Mit Corona-Hygieneplan und den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr dürfen die SFC-Piloten wieder fliegen. Starts mit vereinsfremden Passagieren sind zwar noch nicht erlaubt, aber Schulungsflüge mit Flugschülern schon.

Mia Krause hatte im vergangenen Sommer mit 13 Jahren ihre Segelflugausbildung in "Hihai" begonnen und bereits etwas mehr als 50 Starts mit ihren Fluglehrern Tim Schneider und Steffen Krause absolviert. Da sie in der vergangenen Flugsaison noch nicht ihren 14. Geburtstag feiern konnte, durfte sie sich auch noch nicht "freifliegen". "Freifliegen" bedeutet: War zuvor immer ein Lehrer mit an Bord, so muss ein Schüler dafür drei Starts und Landungen alleine im Segelflugzeug absolvieren.

Anfang April war es für die 14-Jährige soweit: Alleine ging es für sie hinauf in den Himmel. Am Boden standen die Fluglehrer, beobachteten das Geschehen und gaben - falls nötig - per Funkgerät und können bei Bedarf Tipps.

Segelfluglizenz gibt

es erst ab 16 Jahren

Auf Mia Krause warten nun die nächsten Alleinflüge in einem Einsitzer. Sie muss weitere Ausbildungsabschnitte durchlaufen, bis sie dann mit 16 Jahren ihre Segelfluglizenz erwerben kann.