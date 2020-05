Nach drei Unfällen sucht die Polizei die Verursacher

Symbolfoto: VRM

Haiger-Allendorf/Eschenburg-Eibelshausen/-Wissenbach (red). Nach drei Unfallfluchten in den vergangenen Tagen bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Im Haigerer Stadtteil Allendorf hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer schwarzen Limousine den linken Außenspiegel eines schwarzen 5er-BMW abgefahren, der vor dem Haus in der Siegener Straße 12 geparkt war. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.30 Uhr. Der Verursacher fuhr in Richtung Haiger davon.

Auf rund 2500 Euro schätzte die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter am Steuer eines roten Pkw in Eibelshausen am Heck, an einem Radkasten und an einer Felge auf der Beifahrerseite eines schwarzen Skoda Oktavia angerichtet hat. Der Kombi war von Montag gegen 23.30 Uhr bis Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Baumgartenstraße gegenüber der Hausnummer 24 geparkt gewesen.

In Wissenbach hatte ein grauer 1er-BMW am Freitag ab 12.20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Seifen gestanden. Als der Besitzer um 12.35 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden links vorn an der Stoßstange fest. Die Reparatur des Schadens kostet laut Polizei etwa 1500 Euro.

Hinweise auf die Verursacher dieser drei Unfälle erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.