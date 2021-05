Negativ-Beweis öffnet Ladentüren in Eschenburg

Beim Schnelltest in Eschenburg kann das Ergebnis rasch und einfach auf die Corona-Warn-App übertragen und bei Bedarf vorgezeigt werden. Foto: Gemeindeverwaltung Eschenburg

ESCHENBURG - Wenn die Infektionszahlen weiter sinken, können auch wieder mehr Geschäfte öffnen. An vielen Stellen ist dafür ein anerkannter Corona-Test notwendig. Beim Schnelltest in Eschenburg kann das Ergebnis rasch und einfach auf die Corona-Warn-App übertragen und bei Bedarf vorgezeigt werden.

Für die Teststation in der Wissenbacher Mehrzweckhalle (Forsthausstraße 22) kann man sich über die Buchungsseite der Holderberg Apotheke online anmelden. Bei Datenschutz und Einverständnis kann man auch ein Häkchen setzen, damit das Testergebnis an die Corona Warn-App übermittelt wird. Bis man den nächsten Laden erreicht, kommt das Ergebnis per E-Mail. Wenn man die Post auf dem Mobiltelefon abruft, auf dem auch die Warn-App installiert ist, braucht man nur auf einen Link zu klicken und die Corona-Warn-App ist auf dem neuesten Stand.

Hat man das Ergebnis auf einem anderen Schirm oder auf Papier ausgedruckt, gibt es einen QR-Code, der für die Corona-App gescannt werden kann.

Die Buchungsseite der Holderberg Apotheke ist über die Netzadresse www.holderberg-apotheke.de erreichbar.