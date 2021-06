Neue Kita in Eibelshausens "Neuer Mitte"

Pläne: Die Gaststätte "Nassauer Hof" in Eibelshausen soll zu neuem Leben erweckt werden. Daneben ist der Bau eines Kindergartens vorgesehen. Foto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) sprach am Dienstagabend von einem Strategiewechsel für die "Neue Mitte" in Eibelshausen. Hier, an der Ecke von Simmersbacher und Nassauer Straße, hatte die Gemeinde schon vor Jahren mit der Ansiedlung eines Einkaufsmarktes neues Leben in den Ortskern ziehen wollen.

Diese Pläne aber haben sich zerschlagen, weshalb jetzt ein neuer Versuch unternommen werden soll, allerdings mit einer anderen Idee. Die ehemalige Gaststätte "Nassauer Hof" mit angrenzender Scheune und das Areal um diesen historischen Gebäudekomplex soll sich zu einem innerörtlichen Gemeinschafts- und Familienzentrum entwickeln.

Die Architekten Wolfgang Kunz und Iris Orth stellten die aktualisierten Pläne am Dienstagabend im Kultur- und Sozialausschuss vor. Vorrangiges Projekt ist dabei ein von privaten Investoren finanzierter Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte. Den würde die Gemeinde dann mieten. Das hat zwar den Nachteil, dass es in diesem Fall keine staatliche Förderung für den Bau gibt, zugleich aber den Vorteil, dass sich das Projekt sehr viel schneller umsetzen lassen würde. Wenn bis Ende dieses Jahres eine Baugenehmigung vorliege, könne innerhalb von einem Jahr gebaut werden, erklärte Kunz. Das Baurecht bis Dezember zu schaffen, sei die Aufgabe von Politik und Verwaltung.

Platz für eine Eventscheune und auch einen Biergarten

Neben der Kindertagesstätte soll aber auch der "Nassauer Hof" Teil des Gemeinschaftszentrums werden. In der ehemaligen und seit Jahren geschlossenen Gaststätte wurden der Turn- und der Sportverein von Eibelshausen gegründet, weshalb das Gebäude auch einen historischen Bezug habe. Deshalb soll auch die ortsbildprägende Bausubstanz an der Kreuzung von fünf Straßen erhalten werden.

Dort könnte nach den Vorstellungen der Architekten auch wieder eine Gastronomie Einzug halten, eine Eventscheune einen Raum für Feiern oder Ausstellungen bieten. Auf dem Gelände wäre zudem Platz für einen Biergarten.

Kunz räumte aber ein, dass Investoren im Augenblick vor gastronomischen Projekten noch zurückscheuten, und erinnerte daran, dass vor Jahren lautstark nach einem Café am Marktplatz gerufen worden war, in das bald aber niemand mehr gegangen sei.

Für den Kindergarten-Neubau, der neben und hinter der Scheune entstehen soll, sind die Pläne bereits mit den zuständigen Stellen des Kreises abgeklärt worden. So liegt der Flächenbedarf für einen viergruppigen Hort bei rund 1310 Quadratmetern - bei zweigeschossiger Bauweise stünden am Standort etwa 1370 Quadratmeter zur Verfügung.

Angedacht ist, auf drei Ebenen zu bauen. Die sogenannte "Ebene null" läge auf Höhe des Rathauses und des Bürgerhauses, deren Stellplätze in Richtung Kindertagesstätte erweitert werden könnten. In Richtung Rathaus lägen auch zwei Gruppenräume. Eine Etage höher würde der Haupteingang von der Simmersbacher Straße aus zu erreichen sein. Auf dieser Ebene fänden sich zwei weitere Gruppenräume und das Büro der Leitung und weitere Nebenräume. Darüber, auf der "Ebene 7,20" würde ein Dachgarten die Gruppenräume abdecken, an den sich eine Teeküche und ein Mehrzweckraum anschlössen.

Durch die Ansiedlung einer Kita im Ortskern würde nicht nur der absehbar steigende Bedarf an Betreuungsplätzen gesichert, der in Eibelshausen besonders groß ist. Durch das Holen und Bringen erhöhe sich auch die Frequenz, wovon nicht zuletzt umliegende Geschäfte profitieren könnten.

Weil es einen großen Bedarf an einem Mittagstisch gebe, soll nicht nur für die Kita, sondern auch für weitere Interessenten gekocht werden. Der Mittagstisch für Gewerbe und ältere Menschen biete damit zugleich eine Kommunikationsplattform.

Der Standort punktet darüber hinaus mit kurzen Wegen zu Grundversorgung, Rathaus und Schulen und ist zu Fuß und mit dem Rad jeweils barrierefrei zu erreichen.

Nachdem die Investoren-Gesellschaft "Neue Mitte Nassauer Hof" das Grundstück erworben hat, sollen nun Abstimmungen mit möglichen Betreibern der Kita und der Küche sowie die Gründung einer Projektgesellschaft erfolgen. Die Gemeinde beantragte am Mittwoch eine Förderung des Projekts aus dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt", bei dem Zuschüsse von bis zu 250 000 Euro sowie Sonderpreise von bis zu einer Million Euro winken.

Paul Cyris (SPD) sah in dem Vorhaben auch ein Vorbild für andere, den vorhandenen Bestand zu nutzen: "Dann brauchen wir vielleicht gar nicht so viel neues Bauland."