Neue Schutzkleidung für Eschenburgs Freiwillige Feuerwehr

Gruppenfoto am Hirzenhainer Skihang: Eschenburger Feuerwehrleute posieren in ihrer neuen Schutzkleidung. Foto: Freiwillige Feuerwehr Eschenburg

ESCHENBURG - Die Freiwillige Feuerwehr Eschenburg hat neue Schutzkleidung für ihre Einsätze erhalten. Dafür hat die Gemeinde rund 70 000 Euro ausgegeben, teilen Gemeindebrandinspektor Jochen Pfeifer und Bürgermeister Götz Konrad (parteilos) mit.

Seit 1995 werden Atemschutzgeräteträger in Hessen mit besonderer Bekleidung ausgestattet. Sie schützt die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die im Brandeinsatz ihre Gesundheit für die Allgemeinheit riskieren.

Verbliebene Rauchpartikel gefährden die Gesundheit

2020 hatte eine Überprüfung ergeben, dass Einsätze viele Jacken und Hosen stark in Mitleidenschaft gezogen hatten. Zur Erläuterung: Trotz intensiver Reinigung können Rauchpartikel in der Bekleidung zurückbleiben und bei ihren Trägern zu Erkrankungen führen. Auch können nach jahrelanger Tragedauer Mängel an innen liegenden Membranen und Saugsperren, die vor Verbrennungen schützen, nicht ausgeschlossen werden. In der Regel beträgt die Nutzungsdauer von Brandschutzbekleidung acht bis zehn Jahre.

Da die Gemeinde von 2015 bis 2019 bereits vereinzelt neue Brandschutzbekleidung beschafft hat, erfolgte nun die Ersatzbeschaffung der Bekleidung für knapp 70 der aktuell 90 Atemschutzgeräteträger der Eschenburger Feuerwehr.

Die ausgesonderten Kleidungsstücke werden als Wetterschutz von den Wehrleuten weiterverwendet. Somit muss die neue Feuerschutzkleidung nicht mehr bei allen Einsätzen getragen werden, was die Kosten auf Dauer reduziert. Auch Einsatzkräfte, welche vorher keine Wetterschutzjacke hatten, werden jetzt damit ausgestattet.