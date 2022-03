"Panoramablick" in Eibelhausen ist wieder geöffnet

Am Montag, 21. März, startet das Schwimmbad in Eibelshausen wieder, nachdem mit drei Kaskaden-Kesseln in der Heizung und zehn neuen Pumpen einiges modernisiert worden ist. Archivfoto: Katrin Weber

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Das Freizeitbad "Panoramablick" hat wieder geöffnet. Am Montag, 21. März, startet das Schwimmbad in Eibelshausen wieder, nachdem mit drei Kaskaden-Kesseln in der Heizung und zehn neuen Pumpen einiges modernisiert worden ist.

Für den Besuch gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet). Schulkinder können ihr Testheft vorzeigen. Für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, bietet das Bad kostenlose Selbsttests an.

Weil die Corona-Zahlen im Lahn-Dill-Kreis hoch sind, sei weiterhin Vorsicht geboten, so Bürgermeister Götz Konrad (parteilos). "Wenn wir sicher bleiben und Abstände groß und Kontakte kurz halten, können wir mit unserem Konzept einfach schwimmen gehen." Für den Besuch gelten folgende Regeln: Eine Stunde Badezeit, eine Verlängerung über den Nachzahlautomat ist möglich. Zudem gilt Maskenpflicht auf dem Weg bis in die Umkleide und auf dem Rückweg. Auch beim Föhnen muss eine Maske getragen werden. Das Dampfbad ist wieder geöffnet - maximal drei Personen sollten sich dort zeitgleich aufhalten. Der Whirlpool bleibt solange geschlossen, wie am neuen Babybecken noch gebaut wird.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.freizeitbad-panoramablick.de/corona/ sowie während der Öffnungszeiten unter Telefon 0 27 74-7 11 40. Geöffnet ist das Bad in Eibelshausen montags von 13 bis 21 Uhr, dienstags von 7 bis 21 Uhr, mittwochs von 7 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 13 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 7 bis 17 Uhr.