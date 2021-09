Politik legt Termin für Eschenburger Bürgermeisterwahl fest

Jetzt teilen:

ESCHENBURG-WISSENBACH - Die Eschenburger Gemeindevertretung tagt unter Vorsitz von Hans-Otto Hermann (CDU) am Donnerstag, 23. September. Die öffentliche Sitzung findet in der Mehrzweckhalle in Wissenbach statt. Beginn ist um 19 Uhr

Bei der Sitzung geht es unter anderem um einen Termin für die Bürgermeisterwahl 2022. Rathauschef Götz Konrad (parteilos) ist zuletzt am 4. September 2016 gewählt worden, seine inzwischen dritte Amtszeit läuft Ende kommenden Jahres ab.

Darüber hinaus befassen sich die 31 Gemeindevertreter mit der Ortsumgehung von Wissenbach und Frohnhausen, mit der Entwicklung weiterer Gewerbeflächen und Wohnbaugrundstücken. Zudem gibt es einen Antrag und eine Anfrage der CDU sowie den obligatorischen Verwaltungsbericht des Bürgermeisters.