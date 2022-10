Polizei-Großaufgebot auf Herbstmarkt in Eibelshausen

Die Polizei nimmt einen 59-Jährigen auf dem Herbstmarkt in Eibelshausen in Gewahrsam Foto: Friso Gentsch/dpa

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Mit einer Festnahme ist am Sonntag ein größerer Polizeieinsatz auf dem Herbstmarkt in Eibelshausen zu Ende gegangen. Die Polizei nahm einen 59 Jahre alten Mann in Gewahrsam und stellte ihn einem Arzt vor, weil die Beamten davon ausgehen mussten, dass sich der Mann in einem "gesundheitlichen Ausnahmezustand" befunden hatte.

Ursache des Polizeieinsatzes waren Drohungen, die der 59-Jährige am frühen Nachmittag geäußert hatte. Eine Sprecherin der Polizei machte gestern auf Nachfrage keine genaueren Angaben zu der Art der Drohungen. Allerdings müssen diese massiv genug gewesen sein, um aus ganz Mittelhessen Polizeikräfte zusammenzuziehen. Zahlreiche Beamte von Kriminal- und Schutzpolizei, die teilweise mit Maschinenpistolen bewaffnet gewesen sein sollen, durchkämmten am Nachmittag das Marktgelände sowie die umliegenden Straßen und konnten den Gesuchten schließlich aufspüren und festnehmen.

Ob von dem Festgenommenen eine tatsächliche Gefahr ausging, sagte die Polizeisprecherin mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht.